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Алієв: У збірній України гравці Динамо та Шахтаря нормально спілкувались і дружили

11:07 598 Читать на русском
Алієв: У збірній України гравці Динамо та Шахтаря нормально спілкувались і дружили
Тренування збірної України / О. Осипов

Екс-хавбек збірної України Олександр Алієв запевнив, що у таборі "синьо-жовтих" ніколи не виникало конфліктів між гравцями Динамо та Шахтаря.

"Найбільш курйозний момент за часів мого перебування у збірній України? Не буду про це говорити, щоб не було зайвих обговорень. Нехай це залишиться між нами.

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Найголовніше, можу сказати, що в збірній завжди була хороша атмосфера. Те, що відбувалося між Динамо та Шахтарем на футбольному полі, за ним ми все це залишали і нормально спілкувалися і дружили", – розповів Алієв Команда№1.

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Теги
Шахтар Шахтар Олександр Алієв Олександр Алієв Динамо Динамо Збірна України
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