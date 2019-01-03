Алієв: У збірній України гравці Динамо та Шахтаря нормально спілкувались і дружили

Екс-хавбек збірної України Олександр Алієв запевнив, що у таборі "синьо-жовтих" ніколи не виникало конфліктів між гравцями Динамо та Шахтаря.

"Найбільш курйозний момент за часів мого перебування у збірній України? Не буду про це говорити, щоб не було зайвих обговорень. Нехай це залишиться між нами.

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Найголовніше, можу сказати, що в збірній завжди була хороша атмосфера. Те, що відбувалося між Динамо та Шахтарем на футбольному полі, за ним ми все це залишали і нормально спілкувалися і дружили", – розповів Алієв Команда№1.

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