Моурінью шукає нового воротаря для Тоттенхема – "шпори" визначилися з пріоритетним варіантом

Лондонський Тоттенхем має намір підписати воротаря німецького Шальке Алєксандера Нюбеля.

Контракт 23-річного голкіпера з "кобальтовими" закінчується влітку наступного року, а сам футболіст поки не проявляє інтересу до його продовження. За інформацією британського видання talkSPORT, бачити Нюбеля у своїй команді хоче Жозе Моурінью.

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Португалець спостерігав за прогресом німецького футболіста і відзначає його впевнену гру ногами та відмінну реакцію. Представники "шпор" мають намір запропонувати Нюбелю співпрацю на дуже хороших умовах і сподіваються, що воротар обере варіант з продовженням кар'єри в АПЛ, а не перейде у мюнхенську Баварію, яка теж зацікавлена у його послугах.

Зазначимо, що Нюбель в поточному сезоні зіграв у 12 матчах Бундесліги, в яких пропустив 15 голів. Його команда наразі посідає 5-е місце у турнірній таблиці.

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