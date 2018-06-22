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Моурінью: Нічия з Ісландією ніяк не вплине на турнірні перспективи Аргентини

17 червня 11:22 485 Читать на русском
Моурінью: Нічия з Ісландією ніяк не вплине на турнірні перспективи Аргентини
Жозе Моурінью / Фото AFP

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью дав свій коментар щодо матчу ЧС-2018 Аргентина – Ісландія.

"Безумовно, Аргентина володіла м'ячем, намагалась. Мессі доводилося діяти суто за межами штрафного майданчика. Він намагався загострювати гру за рахунок індивідуальних дій: прибирав на дриблінгу одного, другого, але тут же слідувала підстраховка.

Неймовірні сила, дух і відданість з боку ісландських футболістів. Мені здається, в дитинстві кожен з них постійно їв багато м'яса на сніданок. Вони дуже потужні фізично, знаходяться у відмінній формі. Той стиль, який вони обрали, приголомшливо поєднується з їх сильними сторонами.

Аргентина – Ісландія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Думаю, що ця невдача ніяк не вплине на турнірні перспективи "альбіселесте". Немає ніякої драми. Хочу нагадати, що на переможному чемпіонаті Європи 2016 року збірна Португалії не здобула жодної перемоги на груповому етапі.

Але при цьому Аргентина – це така країна, в якій кожен уболівальник вважає себе футбольним фахівцем. Зізнатися, зараз я заздрю Хорхе Сампаолі", – цитує Моурінью видання RT.

ЧС-2018 1 тур

Аргентина - Ісландія: Субота 16 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
1 : 1
Ісландія
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Теги
ЧС 2018 Ліонель Мессі Ліонель Мессі Аргентина Аргентина Чемпіонат світу-2018 Жозе Моурінью Жозе Моурінью Аргентина - Ісландія
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