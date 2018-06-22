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Моуринью: Ничья с Исландией никак не повлияет на турнирные перспективы Аргентины

17 июня 11:22 185 Читати українською
Моуринью: Ничья с Исландией никак не повлияет на турнирные перспективы Аргентины
Жозе Моуринью / Фото AFP

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью дал свой комментарий относительно матча ЧМ-2018 Аргентина – Исландия.

"Безусловно, Аргентина владела мячом, пыталась. Месси приходилось действовать сугубо за пределами штрафной. Он пытался обострять игру за счет индивидуальных действий: убирал на дриблинге одного, другого, но тут же следовала подстраховка.

Невероятные сила, дух и преданность со стороны исландских футболистов. Мне кажется, в детстве каждый из них постоянно ел много мяса на завтрак. Они очень мощные физически, находятся в отличной форме. Тот стиль, который они выбрали, потрясающе сочетается с их сильными сторонами.

Аргентина – Исландия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Думаю, что эта неудача никак не повлияет на турнирные перспективы "альбиселесте". Нет никакой драмы. Хочу напомнить, что в победном чемпионате Европы 2016 года сборная Португалии не получила ни одной победы на групповом этапе.

Но при этом Аргентина – это такая страна, в которой каждый болельщик считает себя футбольным специалистом. Признаться, сейчас я завидую Сампаоли", – цитирует Моуринью издание RT.

ЧМ-2018 1 тур

Аргентина - Исландия: Суббота 16 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
1 : 1
Исландия
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ЧМ 2018 Аргентина Аргентина Лионель Месси Лионель Месси Чемпионат мира-2018 Жозе Моуринью Жозе Моуринью Аргентина - Исландия
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