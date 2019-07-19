Мотта порівняв стосунки Неймара і ПСЖ з молодятами

Екс-гравець ПСЖ та Барселони Тьягу Мотта вступився на Неймара у конфлікті бразильця з керівництвом чинного чемпіона Франції та дав дотепну пораду для вирішення непорозумінь між сторонами.

"Коли в твоєму шлюбі непорозуміння, необхідно терміново вирішувати всі проблеми. Якщо ПСЖ і Неймар хочуть бути разом, їм необхідно поговорити один з одним і зрозуміти, що не так в їхньому союзі. Якщо Неймар збереже теперішній настрій, то він може тільки нашкодити цим. Вони повинні бути відкриті до діалогу.

ПСЖ може обміняти Неймара на зіркового нападника Ювентуса плюс доплату

Неймар – особлива дитина. Він хороший хлопчик, але з ним потрібно постійно розмовляти, обговорювати, коли щось йде не так. Запевняю вас, Неймар може по-справжньому розсердитися, але він здатний змінюватися, якщо від нього це вимагають. Він розумний, але не примхливий. І якщо він довіряє комусь, то буде викладатися на всі 200 відсотків.

ПСЖ буде складно знайти йому гідну заміну. З ним же клуб міг конкурувати. Парижани повинні якомога швидше знайти рішення до цієї проблеми. Це не може так тривати далі. Ця ситуація буде відображатися на команді", – цитує Мотту L`Equipe.

Нагадаємо, Неймар заявив керівництву ПСЖ, що хоче покинути клуб. Але Барселона, яку називають потенційним покупцем бразильця, не має наміру задовольняти фінансові апетити парижан.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону