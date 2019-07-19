Мотта сравнил отношения Неймара и ПСЖ с молодоженами

Экс-игрок ПСЖ и Барселоны Тьяго Мотта вступился на Неймара в конфликте бразильца с руководством действующего чемпиона Франции и дал остроумный совет для решения недоразумений между сторонами.

"Когда в твоем браке недоразумения, необходимо срочно решать все проблемы. Если ПСЖ и Неймар хотят быть вместе, им необходимо поговорить друг с другом и понять, что не так в их союзе. Если Неймар сохранит нынешнее настроение, то он может только навредить этим. Они должны быть открыты к диалогу.

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Неймар – особенный ребенок. Он хороший мальчик, но с ним нужно постоянно разговаривать, обсуждать, когда что-то идет не так. Уверяю вас, Неймар может по-настоящему рассердиться, но он способен меняться, если от него этого требуют. Он умен, но не капризный. И если он доверяет кому-то, то будет выкладываться на все 200 процентов.

ПСЖ будет сложно найти ему достойную замену. С ним же клуб мог конкурировать. Парижане должны как можно быстрее найти решение этой проблемы. Это не может так продолжаться. Эта ситуация будет отображаться на команде", – цитирует Мотту L`Equipe.

Напомним, Неймар заявил руководству ПСЖ, что хочет покинуть клуб. Но Барселона, которую называют потенциальным покупателем бразильца, не намерена удовлетворять финансовые аппетиты парижан.

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