"Мотивації було б більше, якби матчі щось вирішували, але я вже хлопцям сказав, що у нас є завдання на наступний сезон. Крім гри і хорошого результату, ми чекаємо наступного відбіркового циклу. Команда вже омолодилася, велика частина футболістів на чотири роки молодші, ніж це можливо для заявки. Я задоволений хлопцями, всі перспективні.

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Багато хто може говорити, що Мальта – карликова держава, з якими легко даються матчі. Але я б так не сказав. Навіть Данія з великими зусиллями змогла перемогти в кінцівці, програючи по ходу зустрічі. Сьогодні вже всі навчилися грати у футбол, а не заважати. За тим, що ми бачили у матчах, вони непогано виглядали тактично і фізично", – заявив Ротань в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, за два тури до фінішу відбіркового турніру збірна України U-21 достроково втратила шанси на вихід у фінальну стадію Євро-2021. Проте на наших футболістів все ж очікують протистояння з командами Мальти (13 листопада) та Північної Ірландії (17 листопада).

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