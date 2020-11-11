"Мотивации было бы больше, если бы матчи что-то решали, но я уже ребятам сказал, что у нас есть задачи на следующий сезон. Кроме игры и хорошего результата, мы ждем следующего отборочного цикла. Команда уже омолодилась, большая часть футболистов на четыре года моложе, чем это возможно для заявки. Я доволен парнями, все перспективные.

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Многие могут говорить, что Мальта – карликовое государство, с которым легко даются матчи. Но я бы так не сказал. Даже Дания с трудом смогла победить в концовке, проигрывая по ходу встречи. Сегодня уже все научились играть в футбол, а не мешать. По тому, что мы видели в матчах, они неплохо выглядели тактически и физически", – заявил Ротань в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, за два тура до финиша отборочного турнира сборная Украины U-21 досрочно потеряла шансы на выход в финальную стадию Евро-2021. Однако наших футболистов все же ожидают противостояния с командами Мальты (13 ноября) и Северной Ирландии (17 ноября).

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