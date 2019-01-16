Морозюк – про перехід у Різеспор: Розмовляв із Гладким та іншими українськими гравцями в Туреччині

Захисник Різеспора Микола Морозюк поділився своїми враженнями після переходу на правах оренди в турецький клуб.

"Сам перехід стався досить несподівано, але як тільки я отримав пропозицію, мені це відразу ж стало цікаво. У мене є свої цілі, я знаю, в якому стані знаходиться клуб. Я приїхав сюди з бажанням і амбіціями допомогти команді залишитися в Суперлізі. Зараз для мене це головне завдання.

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Я розмовляв з Гладким. Він розповів багато про клуб, чемпіонат. Розмовляв з іншими українцями, які виступають в Туреччині. Почув тільки хороше.

Буде складно в такий період перебувати одному. Найближчим часом я займуся пошуками житла і обов'язково перевезу сюди свою сім'ю", – цитує Морозюка Команда 1.

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