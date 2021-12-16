Українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль призначена на поєдинок між Вольфсбургом і Челсі.

Допомагати 40-річній харків'янці на бокових лініях будуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Четвертий арбітр – Анастасія Романюк, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Поєдинок 6-го туру ЛЧ серед жінок Вольфсбург – Челсі відбудеться сьогодні, 16 грудня. Початок – о 22:00 за Києвом. У паралельному матчі зіграють Ювентус і Серветт. Перед останнім туром Челсі має 11 очок, Ювентус і Вольфсбург – по 8. Відповідно, у зустрічі, на якій працюватиме українська бригада, може визначитися один зайвий, хто не потрапить у плей-офф. Челсі влаштує і нічия, тоді як Вольфсбургу потрібні 3 очки.

Зауважимо, що Челсі став фіналістом жіночої ЛЧ 2020/21. Англійська команда у вирішальному матчі поступилася Барселоні – 0:4.

Монзуль посіла 4 місце в рейтингу арбітрів серед жінок у 2021 році