Украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль назначена на поединок между Вольфсбургом и Челси.

Помогать 40-летней харьковчанке на боковых линиях будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый арбитр – Анастасия Романюк, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Поединок 6-го тура ЛЧ среди женщин Вольфсбург – Челси состоится сегодня, 16 декабря. Начало – в 22:00 по Киеву. В параллельном матче сыграют Ювентус и Серветт. Перед последним туром в активе Челси 11 очков, Ювентус и Вольфсбург имеют по 8. Соответственно, во встрече, на которой будет работать украинская бригада, может определиться один лишний, кто не попадет в плей-офф. Челси устроит и ничья, в то время как Вольфсбургу нужны 3 очка.

Заметим, что Челси стал финалистом женской ЛЧ 2020/21. Английская команда в решающем матче уступила Барселоне – 0:4.

Монзуль заняла 4 место в рейтинге арбитров среди женщин в 2021 году