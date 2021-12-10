Поєдинок 5-го туру жіночої Ліги чемпіонів між Челсі і Ювентусом запам'ятався нестандартним епізодом за участі Саманти Керр.

Наприкінці зустрічі між англійською й італійською командами на поле вибіг молодий чоловік, тому рефері довелось тимчасово призупинити матч.

Коли він вже вирішив покинути межі футбольного поля, щось фільмуючи на телефон, у нього корпусом влетіла представниця Челсі Саманта Керр. Хлопець миттєво опинився на газоні, а футболістка побачила перед собою гірчичник від арбітрині. Відео з епізодом вже набрало мільйони переглядів.

Sam Kerr could run through a brick wall I'm not convinced otherwise... pic.twitter.com/J6vQTRXHv6 — Kelsey Trainor (@ktrain_11) December 8, 2021

Сама зустріч завершилась нульовою нічиєю. Наразі і лондонці, і туринці претендують на вихід у плей-офф напрестижнішого жіночого євротурніру.

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