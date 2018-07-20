Молодіжна збірна України зіграє два матчі в Запоріжжі в рамках відбору до Євро-2019

Визначилось місце проведення двох матчів збірної України U-21 у відборі до Євро-2019.

Молодіжна збірна України U-21 зіграє два матчі кваліфікаційного раунду Євро-2019 – проти збірних Латвії та Андорри в Запоріжжі, інформує офіційний сайт ФФУ.

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Ці поєдинки відбудуться 7 та 11 вересня відповідно в Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена. Обидва матчі розпочнуться о 19.00 за київським часом.

Нагадаємо, після 6 матчів молодіжна збірна України посідає 4 сходинку у своїй групі. "Жовто-сині" вибороли дві перемоги, двічі грали внічию та двічі зазнавали поразки. В активі у підопічних Головка 8 очок.

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Українцям залишилось зіграти 4 матчі в рамках кваліфікаційного раунду. Проти збірних Латвії та Андорри на Славутич-Арені в Запоріжжі, а також проти збірних Шотландії та Нідерландів.

Відзначимо, у ці хвилини юнацька збірна України (U-19) грає матч проти Англії у рамках групового етапу юнацького Євро-2018.