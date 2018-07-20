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Молодежная сборная Украины сыграет два матча в Запорожье в рамках отбора к Евро-2019

18:59 21 Читати українською
Молодежная сборная Украины сыграет два матча в Запорожье в рамках отбора к Евро-2019
Молодежная сборная Украины / фото ФФУ

Определилось место проведения двух матчей сборной Украины U-21 в отборе к Евро-2019.

Молодежная сборная Украины U-21 сыграет два матча квалификационного раунда Евро-2019 – против сборных Латвии и Андорры в Запорожье, информирует официальный сайт ФФУ.

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Эти поединки состоятся 7 и 11 сентября соответственно в Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Оба матча начнутся в 19.00 по киевскому времени.Напомним, после 6 матчей молодежная сборная Украины занимает 4 место в своей группе.

"Желто-синие" завоевали две победы, дважды играли вничью и дважды терпели поражение. В активе у подопечных Головко 8 очков.

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Украинцам осталось сыграть 4 матча в рамках квалификационного раунда. Против сборных Латвии и Андорры на Славутич-Арене в Запорожье, а также против сборных Шотландии и Нидерландов.

Отметим, в эти минуты юношеская сборная Украины (U-19) играет матч против Англии в рамках группового этапа юношеского Евро-2018.

Теги
Евро-2019 U-21 Славутич-Арена ФФУ Сборная Украины U-21
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