– Юрію Миколайовичу, ваші перші враження від матчу?

– Чесно кажучи, я очікував від Шахтаря небагато. Маленька надія була, що завдяки дисципліні та самовіддачі донецька команда зможе здобути пристойний результат, але не вийшло. Порту заслужено переміг. Гравці Шахтаря припускалися дуже багатьох помилок, а суперники рівня Порту, не говорячи вже про Барселону, такого не прощають.

Шахтарю буде дуже важко грати в Лізі чемпіонів. Сьогодні це не та команда, яка може давати бій Барселоні чи Порту.

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– Чи не здаються вам деякі рішення ван Леувена нелогічними? У чемпіонаті зліва в захисті награвався Азаров, а проти Порту вийшов Міроші. Криськів і Бондаренко взагалі опинилися в запасі.

– У ван Леувена є дуже велика проблема – багато футболістів травмовано, частина відновлюється, і йде вимушена ротація. Він поки що не може зібрати повноцінну команду, яка зможе тренуватись в оптимальному складі.

Що стосується Бондаренка, то він заробляє червоні картки на рівному місці, тому не має постійної ігрової практики. Це теж проблема. Ван Леувену зараз дуже важко, тому що він не може зібрати одне ціле.

Можна сміливо казати, що Шахтар зараз не на ходу. Навіть в чемпіонаті України "гірники" дуже натяжно виграють, з великими судомами, а в Лізі чемпіонів їх просто перекочують. Тому треба чекати поки в стрій повернуться травмовані футболісти, щоб тренер міг донести до повноцінного складу свої вимоги.

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– Окрім травмованих, в чому ви бачите ще проблему Шахтаря?

– Молодим футболістам Шахтаря треба задуматись. Здається, що вони трошки злетіли, зігравши кілька матчів за збірну і в Лізі чемпіонів, та вважають себе зірками. Видно, що в них не те ставлення, як раніше. Вони думають, що на класі будуть обігравати команди в УПЛ, але класу їм не вистачає, а самовіддачі на 100% немає.

Їм треба опуститися на землю, працювати і доводити, що вони дійсно хороші гравці. Я маю на увазі Бондаренка, який отримує червоні, а потім місяць не грає, того ж Судакова.

– Кому з гравців Шахтаря ви віддасте "Лева матчу"?

– Навіть при тому, що Різник пропустив три м’ячі, він дуже багато виручав Шахтар, зробив декілька класних сейвів. Келсі забив чудовий гол.

Але "Лева матчу" я все таки віддам Коноплі. Юхим завжди тримає свій рівень і викладається у кожній грі на всі 100%. Цей футболіст заряджений з першої до останньої хвилини. Десь у нього може щось не виходити, але Конопля максимально налаштований на гру. Таких футболістів у Шахтарі повинно бути 11.

– Хто з гравців Шахтаря вас найбільше розчарував у вчорашньому матчі?

– Однозначно це Сікан. Так, він грав не на своїй рідній позиції, а на фланзі, але припускатися таких обрізок, які призводять до пропущених голів – неприпустимо. Будемо відверті, Данило зіграв не найкращий свій матч у кар’єрі, – заявив Вірт у коментарі Українському футболу.

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