– Юрий Николаевич, ваши первые впечатления от матча?

– Честно говоря, я ожидал от Шахтера немного. Маленькая надежда была, что благодаря дисциплине и самоотдаче донецкая команда сможет получить приличный результат, но не получилось. Порту заслуженно победил. Игроки Шахтера допускали очень много ошибок, а соперники уровня Порту, не говоря уже о Барселоне, такого не прощают.

Шахтеру будет очень тяжело играть в Лиге чемпионов. Сегодня это не та команда, которая может давать бой Барселоне или Порту.

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– Не кажутся ли вам некоторые решения Ван Леувена нелогичными? В чемпионате слева в защите наигрывался Азаров, а против Порту вышел Мироши. Крыськив и Бондаренко вообще оказались в запасе.

– У ван Леувена есть очень большая проблема – многие футболисты травмированы, часть восстанавливается, и идет вынужденная ротация. Он пока не может собрать полноценную команду, которая сможет тренироваться в оптимальном составе.

Что касается Бондаренко, то он зарабатывает красные карточки на ровном месте, поэтому не имеет постоянной игровой практики. Это тоже проблема. Ван Леувену сейчас очень тяжело, потому что он не может собрать одно целое.

Можно говорить, что Шахтер сейчас не на ходу. Даже в чемпионате Украины "горняки" очень натяжно выигрывают, с большими судорогами, а в Лиге чемпионов их просто перекатывают. Поэтому нужно ждать пока в строй вернутся травмированные футболисты, чтобы тренер мог донести до полноценного состава свои требования.

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– Кроме травмированных, в чем вы видите еще проблему Шахтера?

– Молодым футболистам Шахтера нужно задуматься. Кажется, они немного взлетели, сыграв несколько матчей за сборную и в Лиге чемпионов, и считают себя звездами. Видно, что у них не то отношение, как раньше. Они полагают, что на классе будут обыгрывать команды в УПЛ, но класса им не хватает, а самоотдачи на 100% нет.

Им нужно опуститься на землю, работать и доказывать, что они действительно хорошие игроки. Я имею в виду Бондаренко, который получает красные, а потом месяц не играет, того же Судакова.

– Кому из игроков Шахтера вы отдадите "Льва матча"?

– Даже при том, что Ризнык пропустил три мяча, он очень много выручал Шахтер, сделал несколько классных сейвов. Келси забил отличный гол.

Но "Льва матча" я все же отдам Конопле. Ефим всегда держит свой уровень и выкладывается в каждой игре на все 100%. Этот футболист заряжен с первой до последней минуты. Где-то у него может что-нибудь не выходить, но Конопля максимально настроен на игру. Таких футболистов в Шахтере должно быть 11.

– Кто из игроков Шахтера вас больше всего разочаровал во вчерашнем матче?

– Однозначно это Сикан. Да, он играл не на своей родной позиции, а на фланге, но допускать такие обрезки, которые приводят к пропущенным голам – недопустимо. Будем откровенны, Даниил сыграл не лучший свой матч в карьере, – заявил Вирт в комментарии Украинскому футболу.

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