– Ще перед матчем з Порту я в коментарі одному з ваших колег сказав, що "гірники" у кращому випадку посядуть третє місце в своїй групі. І не тому, що серед опонентів топові Барселона і Порту. Просто рівень підготовки футболістів Шахтаря не дозволяє сподіватися на більше.

– У вчорашньому поєдинку з Порту ви помітили в донецькій команді якісь тактичні новинки, домашні заготовки?

– Я не збираюся аналізувати рішення свого колеги з Шахтаря. Зрештою, саме він відповідає за результат. Але заради справедливості слід сказати, що Патрік ван Леувен тільки на початку шляху. Поки ж нідерландському фахівцю можна лише поспівчувати. Адже награвався один склад, а потім пішли травми, дискваліфікації, і все довелося розпочинати спочатку.

Шахтар – Порту – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Ти награєш одну схему, здавалося, є зрушення, а дитяча помилка Сікана, що призвела до другого пропущеного м'яча, все зводить нанівець. До речі, в цьому ігровому епізоді в Сікана було кілька варіантів, але він обрав найгірший, зробивши передачу через центральну частину поля. Що це не варто робити, вчать ще в початкових групах ДЮСШ. Як кажуть, маємо те, що маємо.

– Такі поєдинки, як з Порту, свідчать про те, чого ти насправді вартий.

– Згоден. Доводиться констатувати, що в Шахтаря нинішнього зразка немає козирів, які б дозволяли чинити опір фаворитам групи – Барселоні і Порту. За винятком хіба що воротаря, інші позиції викликають занепокоєння. Звісно, це все на тлі Ліги чемпіонів, бо в УПЛ цього виконавчого рівня ще вистачає, аби бути на видноті. Але ж завжди хочеться більшого.

– І все ж, по вчорашній грі, щось сподобалося в діях "гірників"?

– Якесь розмите залишилося враження. Фактично гру було зроблено ще в першому таймі й це якраз той випадок, коли футболісти Шахтаря усвідомлювали, що їм не до снаги досягти зламу. Так, були 1-2 натяки на гольові моменти, але ж цього явно замало, щоб врятуватися від поразки. Вчора в Гамбурзі футболісти Порту були в ролі господарів і в разі потреби могли додати й завершити справу розгромом, – резюмував Маркевич у коментарі Sport.ua.

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