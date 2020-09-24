Вже на 7-й хвилині Ференцварош святкував взяття воріт, а на початку другого тайму підопічні Сергія Реброва подвоїли перевагу.

Гент – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Мольде не стерпів такого нахабства і менш, ніж за півгодини, відповів супернику трьома м'ячами. Коли здавалось, що перемога вже у кишені Мольде, за справу взялись українці угорського клубу. Зубков заробив пенальті, а його співвітчизник Харатін успішно його реалізував, врятувавши для Ференцвароша нічию.

Матч-відповідь між цими командами відбудеться в Угорщині 29 вересня, початок о 22:00.

Українці врятували Ференцварош від поразки Мольде – божевільний матч наблизив команду Реброва до групи Ліги чемпіонів