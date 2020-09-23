Норвезький Мольде приймає угорський Ференцварош у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині.

Матч Мольде – Ференцварош розпочнеться о 22:00 за київським часом. Переглянути матч наживо можна в прямому ефірі телеканалу "Футбол 3", а "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку за місце на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Ребров закликав гравців Ференцвароша не розслаблятись перед останнім кроком в групу Ліги чемпіонів

Господарі розпочали свій шлях до основної сітки турніру в 1-му кваліфікаційному раунді, де впевнено здолали фінський КуПС (5:0). Далі норвежці переграли словенський Целє (2:1 на виїзді), а минулого тижня пройшли азербайджанський Карабах (0:0, по пенальті – 6:5).

Натомість Ференцварош спочатку переміг шведський Юргорден (2:0). У 2-му ж і 3-му етапах кваліфікації підопічні Сергія Реброва створили дві сенсації – "Фраді" в Глазго поставили на коліна Селтік (2:1), а потім у Будапешті переграли загребське Динамо (2:1).

Стартові склади команд:

Мольде: Лінде – Вінго, Грегерсен, Еллінгсен, Хауген – Аурснес, Хуссейн – Гестад, Ейкрем, Кнудцон – Джеймс

Запасні: Кранінкс, Бйорнбак, Брінгільдсен, Боллі, Крістенсен, Омоїджуанфо, Педерсен

Her er Erlings utvalgte til dagens kamp! Kampen ser du på Viasat 4 klokka 21.00! ? pic.twitter.com/ugj3D7gvGX — Molde Fotballklubb (@Molde_FK) September 23, 2020

Ференцварош: Дібус – Ботка, Фрімпонг, Блажіч, Чівіч – Ледуні, Харатін, Сомалія – Нгуен, Болі, Узуні

Запасні: Богдан, Гайстер, Двалі, Зубков, Ісаел, Ловренчіч, Шигер

"Мені захотілось перенести столицю": Ребров – герой угорських ЗМІ після великої перемоги в ЛЧ, він може заробити мільярд