Международный Кубок чемпионов: ПСЖ на последних минутах одержал победу над Атлетико

ПСЖ в красивом матче обыграл мадридский Атлетико и одержал первую победу под руководством Томаса Тухеля.

Первый тайм прошел при территориальном преимуществе ПСЖ, который держал мяч и инициативу. Мадридский Атлетико сосредоточился на контратаках и использовании ошибок, создав первый опасный момент в игре. На 9-й минуте Гамейро с левого фланга вошел в штрафную, продавив защитника и выкатив на линию вратарской под удар Корреа, однако Трапп успел подставить ногу и парировать удар мадридца! Через две минуты уже сам Гамейро выскочил один на один, но пробил выше ворот.

ПСЖ после этого захватил мяч и имел несколько шансов отличиться – в частности, серия перспективных ударов удалась Ди Марии и Ло Челсьо, а Курзава даже пробивал из пределов штрафной через себя. Все эти моменты были не очень острыми, однако давление парижан сказалось на 32-й минуте, когда Курзава мощно пробил с линии штрафной и попал в руку Хуанфрану. Все игроки на мгновение приостановились, ожидая пенальти, но Кристофер Нкунку пошел до конца и забил гол – 1:0! Впрочем, в конце тайма ПСЖ был близок к пропущенному голу: Родри в штрафной продавил защитника и отыграл Траппа пасом на Вьетто, однако удар Лусиано в пустые ворота сумел выбить защитник Кевин Риман!

На второй тайм Тухель вывел совершенно новый состав, однако уже через несколько минут два новичка получили травмы и менять пришлось уже их. Таким образом, Тухель провел 12 замен. Атлетико провел одну, а в середине тайма – еще несколько. Обе команды начали играть более бездумно и весело.

На 50-й минуте Родри после подачи с углового пробил выше ворот, а через две минуты Веа не реализовал выход один на один. На 62-й Хуанфран прострелил с правого фланга, Муньос переправил на Вьетто на дальнюю штангу, однако Лусиано не смог обработать мяч и забить с убойной точки – и тут же Диарра обыгрался с партнерами, вошел в штрафную мадридцев и пробил в дальний, заставив поработать Адана. Через четыре минуты Диаби еще и попал в перекладину, а еще через три – забил гол. Это Мойя обрезался на своей половине поля, после чего парижане отдали на Диаби, который вошел в штрафную и пробил в дальний угол – 2:0!

Атлетико, однако, не долго находился в статусе полного аутсайдера. На 75-й минуте все тот же же Диаби прихватил Морено в центре поля, после чего Атлетико подал штрафной, который привел к угловому. Его ударом с нескольких метров замкнул Олабе, однако Трапп парировал этот удар. Тут же с той же точки добил Мольехо – Трапп отразил и этот удар, однако Мольехо с третьей попытки таки пробил голкипера – 2:1! После этого Атлетико создал еще несколько опасных моментов, однако не смог их реализовать – зато их реализовал ПСЖ... в свои ворота. Морено на 86-й минуте убежал в контратаку по левому флангу и прострелил низом в штрафную, а Бернед, который вышел на замену после перерыва, замкнул в свои ворота – 2:2! Правда, удержать ничью Атлетико не смог: на 90+2-й минуте Постолаччи обыграл Мойю и по очень красивой дуге пробил в левый угол ворот Адана – 3:2!

Финальный свисток зафиксировал красивую победу парижан со счетом 3:2. Атлетико с двумя очками остается на 12-й строчке, в то время как ПСЖ, набрав три очка, завершил турнир на 9-й позиции в турнирной таблице.

Международный Кубок чемпионов, 3-й тур

ПСЖ – Атлетико – 3:2

Голы: Нкунку, 32, Диара, 69, Постолаччи, 90+3 – Мольехо, 76, Бернед, 86 (автогол)