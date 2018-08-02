Міжнародний Кубок чемпіонів: Арсенал переміг Челсі в серії післяматчевих пенальті

Команди забили по голу на старті та завершенні матчу, після чого Арсенал впевнено виграв серію пенальті.

У першому таймі цікавіше виглядав Челсі, у складі якого виділявся 19-річний хавбек Хадсон-Одой. Вже на 5-й хвилині він створив перший гострий момент, прорвавшись по флангу та вирізавши передачу на лінію штрафного, звідки потужного удару під поперечину завдав Сеск Фабрегас. Чех парирував цей удар, однак відразу після цього ж пропустив – Антоніо Рюдігер відірвався від Сміта-Роу та пробив головою у лівий кут воріт Чеха.

Дуже швидко Хадсон-Одой створив ще один супершанс: на 14-й хвилині він прорвався по лівому флангу, увійшов у штрафний та хитнув Бельєріна, який задів ногою хавбека Челсі. Арбітр вказав на "точку", однак удар Альваро Морати з неї класно парирував Чех. Хадсон-Одой не зупинився та створив у першому таймі ще два гольових епізоди: на 24-й хвилині англієць пройшов по флангу та вивів Альваро Морату один на один, однак форвард Челсі не зміг переграти голкіпера Арсенала. Наприкінці тайму вже сам Хадсон-Одой уникнув офсайду, відірвався від Бельєріна та вискочив віч-на-віч з голкіпером, однак після його удару Шкодран Мустафі встиг вибити м'яч із самої лінії воріт.

Арсенал моментів подібної якості не мав, однак Челсі старанно надавав шанси "канонірам". Так, на 32-й хвилині Мхітарян прострілив з правого флангу на дальню штангу, однак Обамеянгу до замикання не вистачило буквально однієї миті. На 38-й хвилині Колашинац увірвався у штрафний після пасу п'яткою Сміта-Роу, однак не зміг переграти Кабальєро, а на 44-й останній випустив м'яч з рук при перехопленні та надав шанс Колашинацу пробити у пусті – втім, той занадто довго обробляв м'яч та не зміг забити.

Другий тайм видався набагато нуднішим за перший. Челсі став грати по рахунку, а Мауріціо Саррі з 60-х хвилин почав проводити дуже велику кількість замін – набагато більшу, ніж у Емері. Арсенал став контролювати м'яч, однак моментів було обмаль. Два гострих епізоди трапилися на 64-65-й хвилинах, коли Алекс Івобі спочатку віддавав під удар Мхітаряну, а потім сам пробивав з-під Крістенсена – в обох випадках м'яч спокійно забрав Кабальєро. Дуже близьким до голу Арсенал був на 76-й хвилині, коли Озіл протягнув м'яч через центр та віддав у штрафний на Ляказетта, а той, легко обігравши Крістенсена, пробив у дальній кут – м'яч пройшов у метрі від штанги. Найгостріший же момент другого тайму відбувся на 84-й хвилині, коли Озіл віддав розрізний пас на Ляказетта, а той з правого флангу прострілив на лінію воротарського точно під удар Івобі – втім, удар Алекса парирував польський голкіпер Булка!

Челсі не мав і таких моментів, повністю сконцентрувавшись на обороні та експериментах зі складом. Зрештою, тиск Арсенала дався взнаки тоді, коли здавалося, що Челсі переможе: на 93-й хвилині Нелсон прострілив з правого флангу на дальню штангу, а там зовсім неприкритим опинився Александр Ляказетт, який забив у пусті ворота – 1:1. Матч перейшов у серію пенальті, в якій сильнішим виявився Арсенал – "каноніри" реалізували шість ударів, а у складі "пенсіонерів" дав слабину Рубен Лофтус-Чік, постріл якого взяв Чех.

Міжнародний Кубок чемпіонів

Арсенал – Челсі – 0:1 (серія пенальті – 6:5)

Голи: Рюдігер, 6 – Ляказетт, 90+3

Нереалізовані пенальті: Мората, 15