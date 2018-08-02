Международный Кубок чемпионов: Арсенал победил Челси в серии послематчевых пенальти

Команды забили по голу на старте и в концовке матча, после чего Арсенал уверенно выиграл серию пенальти.

В первом тайме интереснее смотрелся Челси, в составе которого выделялся 19-летний хавбек Хадсон-Одой. Уже на 5-й минуте он создал первый острый момент, прорвавшись по флангу и вырезав передачу на линию штрафной, откуда мощный удар под перекладину нанёс Сеск Фабрегас. Чех парировал этот удар, однако сразу же после этого пропустил – Антонио Рюдигер оторвался от Смита-Роу и пробил головой в левый угол ворот Чеха.

Очень быстро Хадсон-Одой создал ещё один супершанс: на 14-й минуте он прорвался по левому флангу, вошел в штрафную и качнул Бельерина, который задел ногой хавбека Челси. Арбитр указал на "точку", однако удар Альваро Мораты с неё классно парировал Чех. Хадсон-Одой не остановился и создал в первом тайме еще два голевых эпизода: на 24-й минуте англичанин прошел по флангу и вывел Морату один на один, однако форвард Челси не смог переиграть голкипера Арсенала. В конце тайма уже сам Хадсон-Одой избежал офсайда, оторвался от Бельерина и выскочил лицом к лицу с голкипером, однако после его удара Шкодран Мустафи успел выбить мяч с самой линии ворот.

Арсенал моментов подобного качества не имел, однако Челси старательно создавал шансы "канонирам". Так, на 32-й минуте Мхитарян прострелил с правого фланга на дальнюю штангу, однако Обамеянгу до замыкания не хватило буквально одного мгновения. На 38-й минуте Колашинац ворвался в штрафную после паса пяткой Смита-Роу, однако не смог переиграть Кабальеро, а на 44-й последний выпустил мяч из рук при перехвате и предоставил шанс Колашинацу пробить в пустые – впрочем, тот слишком долго обрабатывал мяч и не смог забить.

Второй тайм выдался гораздо скучнее первого. Челси стал играть по счету, а Маурицио Сарри с 60-х минут начал проводить очень большое количество замен – гораздо большее, чем у Эмери. Арсенал стал контролировать мяч, однако моментов было мало. Два острых эпизода произошли на 64-65-й минутах, когда Алекс Ивоби сначала отдавал под удар Мхитаряну, а потом сам пробивал из-под Кристенсена – в обоих случаях мяч спокойно забрал Кабальеро. Очень близок к голу Арсенал был на 76-й минуте, когда Озил протащил мяч через центр и отдал в штрафную на Ляказетта, а тот, легко обыграв Кристенсена, пробил в дальний угол – мяч прошел в метре от штанги. Острейший же момент второго тайма произошел на 84-й минуте, когда Озил отдал разрезной пас на Ляказетта, а тот с правого фланга прострелил на линию вратарской точно под удар Ивоби – впрочем, удар Алекса парировал польский голкипер Булка!

Челси не имел и таких моментов, полностью сконцентрировавшись на обороне и экспериментах с составом. В конце концов, давление Арсенала сказалось тогда, когда казалось, что Челси победит: на 93-й минуте Нельсон прострелил с правого фланга на дальнюю штангу, а там совсем неприкрытым оказался Александр Ляказетт, который забил в пустые ворота – 1:1. Матч перешел в серию пенальти, в которой сильнее оказался Арсенал – "канониры" реализовали шесть ударов, а в составе "пенсионеров" дал слабину Рубен Лофтус-Чик, выстрел которого взял Чех. Таким образом, Арсенал добыл победу над Челси.

Международный Кубок чемпионов

Арсенал – Челси – 0:1 (серия пенальти – 6:5)

Голы: Рюдигер, 6 – Ляказетт, 90+3

Нереализованные пенальти: Мората, 15