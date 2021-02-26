"Нічия з Динамо в минулому повинна стати для Вільяреала уроком. Думаю, що ми добре підготуємося і зможемо пройти далі.

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Нещодавно у нас був хороший матч з Атлетіком. Вчора нам було важко проти Зальцбургf в перші 30 хвилин, але потім нам вдалося знайти баланс. Ми знову відчули смак перемоги.

На носі ще одна гра в чемпіонаті і нам потрібно перебудуватися. Нам не потрібно забігати наперед і думати про матчі, що залишилися. Упевнений, що Емері добре підготує команду. Він експерт по Лізі Європи.

Що я пам'ятаю про минулі матчі Вільяреала з Динамо? Пам'ятаю, що був сильний дощ. Але в цілому спогади хороші. Сподіваюся, вони повторяться", – цитує Сенну europapress.es.

Востаннє Динамо протистояло Вільяреалу у 2005-му, тоді в рамках 1/16 ЛЄ іспанці перемогли киян 2:0 за сумою двох матчів.

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