Колишній тренер Динамо та збірної України Олег Блохін поміркував щодо суперників грандів українського футболу в 1/8 фіналу другого за силою євротурніру.

"Динамо і Шахтарю належить зіграти з командами хорошого рівня. Шанси можна буде оцінити тільки після першої гри. До матчу всі 50 на 50.

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Звичайно, Вільяреал – вже сильніший суперник, аніж Брюгге, та й Рома – не Маккабі. Але, чисто номінально називати когось фаворитом не хочу. У наших команд шанси є – потрібно грати. Будемо вірити, що наші команди потішать своїх уболівальників результатами і пройдуть далі", – сказав Блохін у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо поміряється силами з іспанським Вільяреалом, а Шахтар побореться з італійською Ромою. Перші поєдинки відбудуться 11 березня, матчі-відповіді – за тиждень.

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