"Ничья с Динамо в прошлом должна стать для Вильярреала уроком. Думаю, что мы хорошо подготовимся и сможем пройти дальше.

Блохин оценил шансы Динамо и Шахтера на выход в четвертьфинал Лиги Европы

Недавно у нас был хороший матч с Атлетиком. Вчера нам было трудно против Зальцбурга в первые 30 минут, но потом нам удалось найти баланс. Мы снова почувствовали вкус победы.

На носу еще одна игра в чемпионате и нам нужно перестроиться. Нам не нужно забегать вперед и думать об оставшихся матчах. Уверен, что Эмери хорошо подготовит команду. Он эксперт по Лиге Европы.

Что я помню о прошедших матчах Вильярреала с Динамо? Помню, что был сильный дождь. Но в целом воспоминания хорошие. Надеюсь, они повторятся", – цитирует Сенну europapress.es.

Последний раз Динамо противостояло Вильярреалу в 2005-м, тогда в рамках 1/16 ЛЕ испанцы победили киевлян 2:0 по сумме двух матчей.

"Український Гріліш" та один з найкращих ударів Східної Європи – іспанські ЗМІ вважають Динамо легким жеребом в ЛЄ