Минай – Динамо: з'явилось відео нападу озброєних осіб на ультрас киян (18+)

Після поєдинку 1/16 фіналу Кубка України Минай – Динамо на трибунах стадіону трапився прикрий інцидент. Ультрас гостей стали жертвами атаки місцевих охоронців порядку.

По завершенні матчу 1/16 фіналу Кубка України Минай – Динамо на стадіоні відбувся конфлікт між прихильниками гостей та людьми, які, за словами фанатів, виявились представниками охорони президента закарпатського клубу Валерія Пересоляка.

Минай – Динамо – 1:3 – відео голів

Раніше повідомлялось, що охоронці президента Миная погрожували киянам пістолетом. Як виявилось, це ще не все. Після короткої словесної перепалки проти фанатів застосували ще й газовий балончик.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook виклав один з фанатів Динамо Віталій Шеремета.

*Увага! Відео містить ненормативну лексику

"Що вам сказати. Поговорив з таксистом, поки їхали з Ужгорода в Мукачева, і сум мене пройняв. Закарпаття як було, так і лишилось вотчиною бандитів-регіоналів. В цьому бику, який заліз до нас на трибуну з пістолетом, таксист впізнав начальника охорони президента Миная. А президент Миная хто?

Чиновник! Валерій Пересоляк, начальник митного посту Тиса. Чиновник утримує команду професіоналів, сьогодні пригощав весь стадіон пивом (чеським, явно контрабандним) і круасанами, напевно в нього зарплата вище ніж у топів НАК Нафтогазу? А потім царьку щось не сподобалось, може те, що хлопці залізли на стінку, чи піротехніка, чи, може, ще щось і він запустив на гостьову трибуну близько 60 молодиків в чорному одязі без жодних знаків з пістолетами і газовими балончиками... Сицилія", – написав Шеремета.

Нагадаємо, матч завершився вольовою перемогою Динамо з рахунком 3:1. Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України відбудеться 3 листопада, а матчі пройдуть вже у 2019 році (базова дата – 3 квітня).