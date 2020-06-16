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Минай – Динамо: Шапаренко назвав важливий козир киян

08:50 294 Читать на русском
Минай – Динамо: Шапаренко назвав важливий козир киян
Микола Шапаренко / фото ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку в рамках 1/2 Кубка України проти Миная.

 

"Ретельно я не стежив за Минаєм, не дивився їхні гри. Тільки відстежував результати. Тобто, спостерігав не більше, ніж за іншими командами. А те, що нам потрібно, покаже на теорії тренерський штаб.

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Ми провели вже три офіційні матчі після карантину. Вважаю, що за ці ігри команда вже набрала ігровий тонус, і в хорошій формі підходить до матчу з Минаєм. Десь ця перевага, звичайно, є. У нас фізичні та ігрові кондиції повинні бути кращими. Проте Минай готувався до матчу з нами, напевно, більше місяця. Гадаю, якісь свої заготовки у них будуть.

Безумовно, Кубок України для нас дуже важливий. І ми віддамо всі сили, аби завоювати цей трофей", – поділився Шапаренко в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, матч півфіналу Кубка України Минай – Динамо відбудеться 17 червня, початок о 14:00.

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Кубок України Минай Минай Минай - Динамо Динамо Динамо Микола Шапаренко Микола Шапаренко
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