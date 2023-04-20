Завершилася чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів сезону 2022/23. Хто зіграє у 1/2 фіналу – читайте на "Футбол 24".

Перші учасники півфіналу Ліги чемпіонів визначилися у вівторок, 18 квітня. Ними стали мадридський Реал і Мілан. Іспанці у двох матчах переграли Челсі (двічі по 2:0) і продовжують захист титулу. Мілан на виїзді зіграв унічию з Наполі (1:1), що дозволило "россонері" святкувати підсумковий успіх. Вперше з 2007 року Мілан зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті вийшов у півфінал ЛЧ, розписавши нічию з Баварією – парад дотепних помилок Упамекано "поховав" Мюнхен

У середу, 19 квітня, визначилися інші два півфіналісти. Це Манчестер Сіті та Інтер. "Нерадзуррі" втратили перемогу над Бенфікою (3:3), але пройшли далі, а команда Хосепа Гвардіоли розписала нічию з Баварією (1:1), яка цілком влаштувала "містян" після 3:0 на Етіхаді.

Півфінальні пари Ліги чемпіонів 2022/23:

Мілан – Інтер

Реал Мадрид – Манчестер Сіті.

Поєдинки 1/2 фіналу будуть зіграні 9/10 і 16/17 травня. Мілан та Реал зіграють перші матчі вдома.

Фінал ЛЧ 2022/23 (10 червня, Стамбул):

Реал Мадрид/Манчестер Сіті – Мілан/Інтер.

Зауважимо, що Реал і Ман Сіті зустрічалися у 1/2 ЛЧ рік тому – у сезоні 2021/22. Тоді мадридці за сумою двох матчів виявилися сильнішими (3:4, 3:1). Відповідно, команда Хосепа Гвардіоли отримала шанс взяти реванш за ту невдачу.

Інтер і Мілан також мають досвід протистояння у півфіналі ЛЧ. Це було 20 років тому – у сезоні 2002/03 все вирішило правило виїзного гола (0:0, 1:1, забив Андрій Шевченко), яке сьогодні вже втратило чинність. Тоді "россонері" із Шевченком вийшли у фінал і в серії пенальті переграли Ювентус.

Андрій Лунін після вильоту Михайла Мудрика залишився єдиним представником України у поточній ЛЧ. Воротар Реала зіграв два матчі у євросезоні 2022/23 – обидва проти Шахтаря (2:1, 1:1).

Серед чотирьох півфіналістів ЛЧ Реал є рекордсменом турніру за кількістю виграних трофеїв. У мадридців 14 здобутих Кубків чемпіонів. Мілан виграв "вуханя" 7 разів, Інтер – тричі, а от Манчестер Сіті все ще не вигравав Кубок/Лігу чемпіонів.

Елегантним дотиком обіграв двох, ідеально зупинив Віні, підкотився під Модріча – насичені 25 хвилин Мудрика проти Реала