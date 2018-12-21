Мілан прагне підписати Решфорда

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд може продовжити кар'єру в Серії А.

Керівництво Мілана серйозно налаштоване на підсиленні атакувальної ланки форвардом МЮ Маркусом Решфордом, повідомляє Corriere della Sera.

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Про який тип угоди (повноцінний перехід чи оренда) йде мова, поки невідомо.

Після 16-ти турів Серії А Мілан посідає 4-ту сходинку в турнірній таблиці.

Решфорд в поточному сезоні АПЛ провів 13 матчів, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

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