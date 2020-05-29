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Мілан готовий перехопити трансферну ціль Наполі в Росії

11:50 360 Читать на русском
Мілан готовий перехопити трансферну ціль Наполі в Росії
Сердар Азмун / Global Look Press

Форвард пітерського Зеніта Сердар Азмун потрапив до сфери зацікавлень італійського Мілана. Його впродовж тривалого часу веде інший місцевий гранд – Наполі.

"Россонері" контактували з агентом 25-річного іранця, стверджує Calciomercato.

Наполі знайшов заміну Міліку в Росії

Представники Мілана мали розмову з посередником Фалі Рамадані щодо потенційного трансферу Азмуна на Сан-Сіро. Наразі невідомо, чи інтерес міланців до форварда призведе до реальних перемовин. Посприяти переходу Азмуна може призначення Ральфа Рангніка. Німецький фахівець має чудові взаємини з Рамадані, що може стати ключовим фактором у переговорному процесі.

У нинішньому сезоні Сердар Азмун провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів. Раніше він захищав кольори Рубіна та Ростова.

Епоха, коли ЛЧ була турніром чемпіонів, Зідан підіймав Ювентус, а Мілан впав у яму до приходу Шевченка

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