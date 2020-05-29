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Милан готов перехватить трансферную цель Наполи в России

11:50 3 Читати українською
Милан готов перехватить трансферную цель Наполи в России
Сердар Азмун / Global Look Press

Форвард питерского Зенита Сердар Азмун попал в сферу интересов итальянского Милана. Его на протяжении длительного времени ведет другой местный гранд – Наполи.

"Россонери" контактировали с агентом 25-летнего иранца, утверждает Calciomercato.

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Представители Милана беседовали с посредником Фали Рамадани относительно потенциального трансфера Азмуна на Сан-Сиро. Пока неизвестно, приведет ли интерес миланцев к форварду к реальным переговорам. Помочь переходу Азмуна может назначение Ральфа Рангника. Немецкий специалист имеет прекрасные отношения с Рамадани, что может стать ключевым фактором в переговорном процессе.

В нынешнем сезоне Сердар Азмун провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей. Ранее он защищал цвета Рубина и Ростова.

Епоха, коли ЛЧ була турніром чемпіонів, Зідан підіймав Ювентус, а Мілан впав у яму до приходу Шевченка

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