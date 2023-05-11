"Інтер був більш якісним у першому таймі, ми пропустили надто багато голів як для рівної гри. До 7-ї хвилини Інтер жодного разу не зайшов у наш карний, а потім забив 2 голи. Постараємося краще діяти у другому матчі. Ця гра була поганою з тактичної та ментальної точки зору.

Чорно-синій бліцкриг у відеоогляді матчу Мілан – Інтер – 0:2

У другому таймі у нас були шанси повернути гру в потрібне русло. Ми помилилися, доведеться ставити іншу гру, ніж сьогодні. Хлопці розчаровані, але також усвідомлюють, що можуть повернутися у боротьбу у матчі-відповіді. Я злий на арбітра, у нього часто були подвійні стандарти", – наводить слова Піолі Pazzidifanta.

Зауважимо, що Інтер переміг Мілан у першій зустрічі завдяки швидким голам Джеко та Мхітаряна. Матч-відповідь запланований на 16 травня.

Інтер розібрався з Міланом за 11 стартових хвилин – два "дідусі" принесли історичний тріумф і наблизили до фіналу ЛЧ