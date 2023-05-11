"Интер был более качественным в первом тайме, мы пропустили слишком много голов как для равной игры. До 7-й минуты Интер ни разу не зашел в нашу штрафную, а потом забил 2 гола. Постараемся лучше действовать во втором матче. Эта игра была плохой с тактической и ментальной точки зрения.

Чёрно-синий блицкриг в видеообзоре матча Милан – Интер – 0:2

Во втором тайме у нас были шансы вернуть игру в нужное русло. Мы ошиблись, придется ставить другую игру, чем сегодня. Ребята разочарованы, но также осознают, что могут вернуться в борьбу в ответном матче. Я зол на арбитра, у него часто были двойные стандарты", – приводит слова Пиоли Pazzidifanta.

Заметим, что Интер победил Милан в первой встрече благодаря быстрым голам Джеко и Мхитаряна. Ответный матч запланирован на 16 мая.

Интер разобрался с Миланом за 11 стартовых минут – два "дедушки" принесли исторический триумф и приблизили к финалу ЛЧ