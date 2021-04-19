"Ми звикли грати двічі на тиждень, ніяких проблем не буде з підготовкою до майбутнього поєдинку, тому готуємося в стандартному режимі. Сьогодні провели тренування, вчора було відновлення у тих футболістів, які грали з Шахтарем. Завтра тренування, теорія і виліт до Тернополя.

Агробізнес – Динамо: суперник киян втратить п'ять основних гравців на битву за фінал Кубка України

Ми розбирали гру з Шахтарем і трохи подивилися матч Агробізнеса, думаю завтра вже більш детально розглянемо команду суперника. Дивився їхні ігри в Першій лізі і поєдинок з Шахтарем на минулій стадії Кубка України.

Ми постараємося не допустити подібного. Зобов'язані не припускатися таких помилок, як Шахтар. Агробізнес вибив ще і Ворсклу. Це дуже сильна команда, яка змогла здолати два клуби з УПЛ. Почнемо з того, якщо вони вигравали, то рідко пропускали. Це добротна, організована команда, яка добре обороняється, знає свої сильні якості", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

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