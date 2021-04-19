"Мы привыкли играть два раза в неделю, никаких проблем не будет с подготовкой к предстоящему поединку, поэтому готовимся в обычном режиме. Сегодня провели тренировку, вчера было восстановление в тех футболистов, которые играли с Шахтером. Завтра тренировка, теория и вылет в Тернополь.

Агробизнес – Динамо: соперник киевлян потерял пять основных игроков на битву за финал Кубка Украины

Мы разбирали игру с Шахтером и немного посмотрели матч Агробизнеса, думаю завтра уже более детально рассмотрим команду соперника. Смотрел их игры в Первой лиге и поединок с Шахтером на прошлой стадии Кубка Украины.

Мы постараемся не допустить подобного. Обязаны не допускать таких ошибок, как Шахтер. Агробизнес выбил еще и Ворсклу. Это очень сильная команда, которая смогла преодолеть два клуба из УПЛ. Начнем с того, если они выигрывали, то редко пропускали. Это добротная, организованная команда, которая хорошо обороняется, знает свои сильные качества", – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.

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