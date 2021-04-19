"На жаль, крім Сергія Петрова, Агробізнесу не зможуть допомогти дискваліфіковані Олег Мозіль, Артур Думанюк, Руслан Черненко та Роман Дідик. Це дуже серйозні втрати і, швидше за все, в заявці на матч ми змушені будемо обмежитися тільки 16-ма футболістами.

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Оскільки Волочиськ розташований від Тернополя на відстані якихось 50 кілометрів, то нема потреби для кращої підготовки приїжджати до місця поєдинку завчасно. Тому і не планували проведення в Тернополі передматчевого тренування.

Звичайно, всі вважають фаворитом Динамо, але це нас не лякає. Адже і на попередніх етапах кубкового турніру шанси наших суперників – Ворскли і, особливо, Шахтаря – також розцінювалися вище. Ми на це намагаємося не звертати уваги і просто пишемо історію. Раніше Агробізнес так близько до Кубка не підбирався", – цитує Чижевського Meta-ratings.

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