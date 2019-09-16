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"Николаевич, пора!" – Милевский намекнул Шевченко, что готов к возвращению в сборную Украины

19:31 37 Читати українською
"Николаевич, пора!" – Милевский намекнул Шевченко, что готов к возвращению в сборную Украины
Артем Милевский / ФК Динамо Брест

Нападающий брестского Динамо Артем Милевский уверен, что набрал достаточно игровых кондиций и сможет помочь национальной команде в дальнейших матчах.

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский, который сейчас выступает за Динамо Брест, на своей странице в социальной сети Инстраграм обратился к главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко. 34-летний футболист прозрачно намекнул, что уже давно готов к вызову в сборную и ждет приглашения от экс-партнера по Динамо.

Сложно сказать, смогут ли Хачериди и Милевский попасть в сборную Украины, – Шевченко

"Николаевич, пора!" – написал Милевский в своем Instagram, выставив пост с Шевченко в форме сборной Украины.

Напомним, Артем выступал за национальную команды в период с 2006 по 2012 годы. В текущем сезоне Милевский в чемпионате Белоруси сыграл в 20 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Nikalaich pora

Допис, поширений timi1010 (@timi1010)

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