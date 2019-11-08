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Михайличенко розповів, чи змінить пенальтиста в Динамо після промаху Циганкова в Копенгагені

06:30 2685 Читать на русском
Михайличенко розповів, чи змінить пенальтиста в Динамо після промаху Циганкова в Копенгагені
Віктор Циганков (ліворуч) / Getty images

 Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко не бачить причин призначати нового виконавця 11-метрових ударів.

4’ Єнс Стаге
 
Беньямін Вербіч 70’
4’ Єнс Стаге
70’ Беньямін Вербіч

"Циганков виконує пенальті, бо він б'є і забиває. Немає таких пенальтистів, які реалізовують 100% спроб. На жаль, це трапилося в сьогоднішньому матчі.

Копенгаген – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Я думаю, що Вітя буде працювати над цим компонентом ще більше. Однак якщо він не захоче, або віддасть комусь це право, то я думаю, що у Динамо знайдеться пенальтист", – сказав Михайличенко.

Нагадаємо, на 14-й хвилині матчу з Копенгагеном лідер "біло-синіх" Циганков мав шанс відновити рівновагу в рахунку з пенальті, проте голкіпер Йонссон відбив удар українського хавбека. За інформацією Transfermarkt, до цього матчу Віктор бив пенальті 15 разів, з яких схибив лише двічі.

Додамо, що це другий промах Циганкова з 11-метрової позначки у матчах за Динамо. Перший був у поточному сезоні у матчі 10-го туру УПЛ проти Колоса.

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Ліга Європи Віктор Циганков Віктор Циганков Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Динамо Динамо Відеоновини Копенгаген - Динамо
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