Михайличенко рассказал, сменит ли пенальтиста в Динамо после промаха Цыганкова в Копенгагене

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко не видит причин назначать нового исполнителя 11-метровых ударов.

"Цыганков исполняет пенальти, потому что он бьет и забивает. Нет таких пенальтистов, реализующих 100% попыток. К сожалению, это случилось в сегодняшнем матче.

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Я думаю, что Витя будет работать над этим компонентом еще больше. Однако если он не захочет, или отдаст кому-то это право, то я думаю, что у Динамо найдется пенальтист", – сказал Михайличенко.

Напомним, на 14-й минуте матча с Копенгагеном лидер "бело-синих" Цыганков имел шанс восстановить равновесие в счете с пенальти, однако голкипер Йонссон отразил удар украинского хавбека. По информации Transfermarkt, до этого матча Виктор бил пенальти 15 раз, из которых смазал лишь дважды.

Добавим, что это второй промах Цыганкова с 11-метровой отметки в матчах за Динамо. Первый был в текущем сезоне в матче 10-го тура УПЛ против Колоса.

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