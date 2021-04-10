Чемпіонат Бельгії 2020/21, 33-й тур

Гент – Шарлеруа – 4:0

Голи: Безус, 4, 8 (пен.), Тіссудалі, 64, Де Брюйн, 86

Гент вже на 8-й хвилині мав перевагу в два м'ячі, і обидва голи в активі Романа Безуса. Спочатку Яремчук із зони правого інсайду викотив Безусу під удар, який потужно пробив – м'яч рикошетом від захисника полетів дугою у ворота, а голкіпер не зумів врятувати команду.

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Вже через 4 хвилини Роман оформив дубль, реалізувавши пенальті. По перерві Гент зробив перевагу розгромною, але без участі українців. Оджіджа-Офое розігнав атаку та віддав праворуч на вільного Тіссудалі, а той потужно пробив у ближній кут, і м'яч від стійки опинився у воротах. Крапку в зустрічі поставив Де Брюйн на 86 хвилині.

Ця перемога дозволила Генту набрати 46 очок та піднятись на дев'яте місце, обігнавши Мехелен Шведа, який сьогодні перестріляв Варегем (4:2). Шарлеруа ж із 42 пунктами залишився дванадцятим.

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