Вже навесні команді Мірчі Луческу потрібно буде доводити, що гроші у футболі не найголовніше.

Київське Динамо лише в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів вирішило завдання виходу у єврокубкову весну. Підопічні Мірчі Луческу здобули мінімальну перемогу над угорським Ференцварошем (1:0) і пробились у Лігу Європи.

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Як відомо, жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться вже у найближчий понеділок, 14 грудня, у швейцарському Ньйоні. "Біло-сині" під час процедури розподілу команд будуть несіяними.

Цікаво, що київська команда серед потенційних суперників посідає лише третю сходинку знизу за вартістю складу – "біло сині" вартують 100,45 млн євро. Дешевші за українців лише загребське Динамо та шотландський Рейнджерс.

Вартість потенційних суперників Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи за даними Transfermarkt:

– Манчестер Юнайтед – 799,85 млн євро;

– Тоттенхем – 738,55 млн євро;

– Арсенал – 641,95 млн євро;

– Наполі – 603,48 млн євро;

– Лестер – 469,00 млн євро;

– Мілан – 445,90 млн євро;

– Байєр – 343,45 млн євро;

– Рома – 337,25 млн євро;

– Аякс – 291,45 млн євро;

– Вільяреал – 279,30 млн євро;

– Хоффенхайм – 238,33 млн євро;

– ПСВ – 163,60 млн євро;

– Брюгге – 144,20 млн євро;

– Динамо – 100,45 млн євро;

– Динамо Загреб – 74,45 млн євро;

– Рейнджерс – 61,83 млн євро.

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