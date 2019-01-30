"Ми смажили одне яйце на двох", – дружина Ракицького пригадала, з чого починалась його кар'єра

Дружина новачка Зеніта Ярослава Ракицького Ольга відреагувала на критику чоловіка за переїзд в Росію.

"Ми познайомилися з Ярославом, коли він грав за третю команду і мріяв потрапити в основний склад Шахтаря. Це здавалося чимось захмарним, нереальним... Адже спочатку було і таке, що ми ледве знаходили "на хліб" або смажили одне яйце на двох, тому що більше не було.

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Відтоді минуло 10 років... Знаєте, ми за цей час через стільки пройшли з ним разом, що вся ця отрута, яка живе всередині людей, на нас ніяк не впливає.

Найважливіше для нього – це гра! Грати на полі завжди! Незважаючи ні на що! Ні на погане самопочуття, ні на зламані пальці, ні на якісь зовнішні чинники, ні на що!

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І як би не було, я вірю, що настане МИР. Вірю, що настане світанок в нашій країні! Вірю, що буде тільки дружба, прощення та побажання добра своєму ближньому", – написала Ольга на своїй сторінці в Інстаграмі.