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"Ми смажили одне яйце на двох", – дружина Ракицького пригадала, з чого починалась його кар'єра

00:06 588 Читать на русском
"Ми смажили одне яйце на двох", – дружина Ракицького пригадала, з чого починалась його кар'єра
Ярослав та Ольга Ракицькі / фото із соцмереж

Дружина новачка Зеніта Ярослава Ракицького Ольга відреагувала на критику чоловіка за переїзд в Росію.

"Ми познайомилися з Ярославом, коли він грав за третю команду і мріяв потрапити в основний склад Шахтаря. Це здавалося чимось захмарним, нереальним... Адже спочатку було і таке, що ми ледве знаходили "на хліб" або смажили одне яйце на двох, тому що більше не було.

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Відтоді минуло 10 років... Знаєте, ми за цей час через стільки пройшли з ним разом, що вся ця отрута, яка живе всередині людей, на нас ніяк не впливає.

Найважливіше для нього – це гра! Грати на полі завжди! Незважаючи ні на що! Ні на погане самопочуття, ні на зламані пальці, ні на якісь зовнішні чинники, ні на що!

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І як би не було, я вірю, що настане МИР. Вірю, що настане світанок в нашій країні! Вірю, що буде тільки дружба, прощення та побажання добра своєму ближньому", – написала Ольга на своїй сторінці в Інстаграмі.

Мы познакомились с Ярославом, когда он играл за третью команду и мечтал попасть в Основной состав Шахтера. Это казалось чем-то заоблачным, нереальным... ведь было по началу и такое, что мы с трудом находили «на хлеб» или жарили одно яйцо на двоих, потому что больше нечего было)) но мы были такими счастливыми! У нас было самое настоящее богатство - это наша любовь. Я верила в него всем сердцем и точно знала, что он невероятно талантлив! И мечтала вместе с ним! А со временем, я точно поняла, что он спортсмен до кончиков пальцев. Футбол это его миссия и его жизнь. Самое важное для него это игра! Играть на поле всегда! Несмотря ни на что! Ни на плохое самочувствие, ни на сломанные пальцы, ни на какие то внешние факторы, ни на что! Если бы все так горели и любили то, что делают, то в нашем мире, наверное, было бы намного больше счастливых и успешных людей. Потом 2009 год, выдающийся Мирча Луческу... и масштабное открытие необыкновенной Донбасс Арены... не передать словами эти ощущения и всю палитру чувств, которые мы испытывали, глядя на эту впечатляющую донецкую красавицу. И вот исполняется мечта, Ярослав уже выходит в основном составе Шахтера, стадион ликует и принимает его с первых минут!!! Все было похоже на какую то сказку... С тех пор прошло 10 лет... Знаете, мы за это время, через столько прошли с ним вместе, что весь этот яд, который живет внутри людей, нам ну вообще ни по чем) ну не ведОмые мы на чужое мнение ‍♂️ Как бы кто-то ни старался) Но сейчас я вообще не об этом. В моем сердце одна лишь Благодарность к президенту Ринату Леонидовичу Ахметову! Сколько добра он сделал для нас, для Донбасса, для Украины, для людей! Я люблю Шахтер всем сердцем и душой! Но есть новые вершины, которые дано нам свыше покорять. Потому что все мы обязаны идти вперёд, развиваться, выходить за рамки, преодолевать ограничения и исполнять мечты! Это наша природа! И как бы не было, я верю, что наступит МИР. Верю, что наступит рассвет в нашей стране! Верю, что будет только дружба, прощение и пожелания добра своему ближнему.️️

Допис, поширений Оля Ракицкая (@olga_rakitskaya)

Теги
Шахтар Шахтар Зеніт Зеніт Росія Ольга Ракицька Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
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