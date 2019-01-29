Циганик: У ФФУ переконані, що Ракицькому немає місця в збірній України

Італія — 29 січ 161
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Мілан переміг Наполі та вийшов у півфінал Кубка Італії – Пйонтек забив перші голи за "россонері"
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ФІФА задовольнила скаргу Ленса проти Динамо щодо заборгованості по зарплатіУкраїна — 29 січ 2743
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Хацкевич пояснив, який нападник потрібен ДинамоУкраїна — 29 січ 2181
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ПСЖ хитро кидає виклик УЄФА, підписуючи трансферну ціль Шахтаря в обхід фінансового фейр-плейФранція — 29 січ 2818
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Реал планує грандіозний розпродаж зірок: "чорний список" з великою перспективою для ЛунінаІспанія — 29 січ 4585
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