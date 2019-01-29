toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Циганик: У ФФУ переконані, що Ракицькому немає місця в збірній України

29 січня 22:34 899 Читать на русском
Циганик: У ФФУ переконані, що Ракицькому немає місця в збірній України
Шевченко та Ракицький / Reuters

Відомий журналіст Ігор Циганик повідомив, що у Федерації футболу України не мають намірів викликати в національну команду захисника Зеніта Ярослава Ракицького.

"У Федерації футболу України є чітке переконання, що Ярославу Ракицькому після переходу в Зеніт немає місця в збірній України. Про Ракицького нам треба просто забути", – сказав ведучий в програмі Циганик Live.

Маркевич – про перехід Ракицького в Зеніт: З будь-якого боку – це помилка

Нагадаємо, 29-річний захисник перейшов у російський клуб з Шахтаря за 10 млн євро, ще 2 млн "гірники" можуть отримати в якості бонусів.

"Чемпіонат України загнувся, а Ракицький вже не буде на батьківщині своїм": російські ЗМІ – про резонансний трансфер

Теги
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Головне Ігор Циганик ФФУ Збірна України Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
7
хв
Фіорентина
19:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук