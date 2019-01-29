Циганик: У ФФУ переконані, що Ракицькому немає місця в збірній України

Відомий журналіст Ігор Циганик повідомив, що у Федерації футболу України не мають намірів викликати в національну команду захисника Зеніта Ярослава Ракицького.

"У Федерації футболу України є чітке переконання, що Ярославу Ракицькому після переходу в Зеніт немає місця в збірній України. Про Ракицького нам треба просто забути", – сказав ведучий в програмі Циганик Live.

Маркевич – про перехід Ракицького в Зеніт: З будь-якого боку – це помилка

Нагадаємо, 29-річний захисник перейшов у російський клуб з Шахтаря за 10 млн євро, ще 2 млн "гірники" можуть отримати в якості бонусів.

"Чемпіонат України загнувся, а Ракицький вже не буде на батьківщині своїм": російські ЗМІ – про резонансний трансфер