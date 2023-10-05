Провалений тайм перший, коли, мабуть, всі остаточно списали Патріка ван Леувена, бажаючи йому неминучої відставки. Героїчні три м'ячі у відповідь, які в таймі другому перевернули все догори дригом. А наостанок – поцілунок леді Фортуни, яка змусила Тобі Алдервейрелда схибити з 11-метрової позначки. Що за матч!!

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Ендрю Тодос (Zorya Londonsk), який, звісно ж, перебував на місці подій, підняв архіви і навів цікавий факт. Виявляється, такий камбек українського клубу на груповому етапі єврокубків трапився лише втретє за час Незалежності. Раніше характер демонструвало тільки Динамо.

Засновник блогу Autogeek Євген Муджирі просто насолоджувався результативною дуеллю.

Днями Сергій Тищенко аргументовано розібрав на сторінках Футбол 24 причини невдалого старту Шахтаря в цьому сезоні. Щоправда, ван Леувену він відводив невеличкий шанс на порятунок ситуації. І ось результат.

Оглядач Sport.ua Олексій Сливченко пропонує зробити заміри фартовості.

Телеграм Артема Франкова – дзеркало всіх нас. Емоції і думки змінювались приблизно так само.

Гравцем матчу став автор дубля Данило Сікан. Проте коментатор Ігор Бойко (тг-канал "Противний голос") віддає належне і наставнику "гірників", який, за словами Степаненка, підібрав у перерві міцні та правильні слова.

Автор Tribuna.com Олександр Сажко звернув увагу на показове фото і вважає, що бельгійська іскра може розпалити довгоочікуване багаття в грі "гірників".

Своїми роздумами поділився і Данило Вереітін (тг-канал "Рахунок на табло"). Давненько ми про Даріо Срну нічого не чули, чи не так?

Наостанок дозволимо собі посміятися. Виїзна перемога означає, що Шахтар – все ще повноцінний учасник не лише боротьби за ЛЄ, але й на плей-офф ЛЧ може замахнутися.

Шахтар перестріляв Антверпен у божевільному матчі ЛЧ – Ракицький привіз і виправився, дубль Сікана, пенальті на 90+7