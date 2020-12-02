"Гладбах нині перебуває у чудовій формі, як в Бундеслізі, так і в Лізі чемпіонів. Якщо ваша команда не має характеру, не готова тактично чи фізично, то перемогти тут вона не зможе.

Борусія М – Інтер – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Ми повністю заслужили перемогу. І могли б уникнути проблем, які з'явилися наприкінці поєдинку. Ми обіграли лідера групи й досі живі. Вдячний хлопцям, адже в них був правильний настрій. Ми створюємо проблеми супернику, коли в них є бажання битися один за одного й бути справжньою командою.

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Цим виступом ми довели, що команда існує, ми єдині, всі разом працюємо і хочемо дарувати радість нашим уболівальникам. Коли ми пропустили перед перервою, то це могло вбити нас. Ми проаналізували деякі ситуації в перерві, оскільки припустилися певних помилок наприкінці першого тайму, але в той момент хлопці потребували моєї підтримки.

Я їм сказав, що ми повинні продовжувати в тому ж дусі та повернути собі рівень гри, зразка старту матчу, й тоді ми будемо нагороджені перемогою. Я щасливий, що виявився правим, бо коли обіцяне тренером не відбувається, то ризикуєш втратити довіру", – цитує Конте Football Italia.

Нагадаємо, що в останньому турі групового етапу ЛЧ "нерадзуррі" достатньо переграти Шахтар із будь-яким рахунком за умови перемоги Борусії М або мадридського Реала в паралельному матчі.

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