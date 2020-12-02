"Гладбах сейчас находится в прекрасной форме, как в Бундеслиге, так и в Лиге чемпионов. Если ваша команда не имеет характера, не готова тактически или физически, то победить здесь она не сможет.

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Мы полностью заслужили победу. И могли бы избежать проблем, которые появились в конце поединка. Мы обыграли лидера группы и до сих пор живы. Благодарен ребятам, ведь у них был правильный настрой. Мы создаем проблемы сопернику, когда у них есть желание биться друг за друга и быть настоящей командой.

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Этим выступлением мы доказали, что команда существует, мы едины, все вместе работаем и хотим дарить радость нашим болельщикам. Когда мы пропустили перед перерывом, то это могло убить нас. Мы проанализировали некоторые ситуации в перерыве, поскольку допустили определенные ошибки в конце первого тайма, но в тот момент ребятам требовалась моя поддержка.

Я им сказал, что мы должны продолжать в том же духе и вернуть себе уровень игры, образца старта матча, и тогда мы будем вознаграждены победой. Я счастлив, что оказался прав, потому что когда обещанное тренером не происходит, то рискуешь потерять доверие", – цитирует Конте Football Italia.

Напомним, что в последнем туре группового этапа ЛЧ "нерадзурри" достаточно переиграть Шахтер с любым счетом при условии победы Боруссии М или мадридского Реала в параллельном матче.

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