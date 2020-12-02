Для Інтера перемога у протистоянні з Борусією М була надважливою, щоб зберегти шанси на євровесну. Дарміан забив вже у першій половині зустрічі, а Лукаку відзначився дублем у другій. Проте німці не збирались здаватись та відквитали два м'ячі зусиллями Плеа. Третій гол француза не зарахували через офсайд. У кінцевому підсумку напружені 3:2 на користь "нерадзуррі".

Інтер переміг Борусію М: підтвердження топ-класу "нерадзуррі", сумні перспективи Шахтаря та потужний матч Лукаку

Тепер у квартеті В неймовірно закручена інтрига, а тому путівки в плей-офф ЛЧ будуть розігруватись в останньому турі. Наразі лідирує Борусія М з 8 очками, Шахтар йде другим (7 пунктів), випереджаючи Реал за додатковими показниками (7), Інтер розташовується на дні (5).