Металіст 1925 офіційно визначився з домашнім стадіоном в УПЛ – окупанти не дають грати на рідній арені
Харківський клуб матчі нового чемпіонату проводитиме у столиці України.
Домашнім стадіоном Металіста 1925 у новому сезоні буде арена Лівого берега, повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".
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Обидва клуби підписали договір про співпрацю на півроку. Після чого, залежно від обставин, харків'яни вирішуватимуть, де далі проводити свої поєдинки.
Нагадаємо, Металіст 1925 через неможливість тренуватися та грати у рідному Харкові вже другий рік базується у селі Щасливе, що поблизу Києва. Минулого сезону він проводив домашні матчі на НСК Олімпійський та стадіоні Колос у Ковалівці.
До слова, на новій арені команда Едмара дебютує у суботу , 29 червня, матчем з чинним чемпіоном УПЛ Шахтарем.
Цікаво, що на стадіоні виступатиме одразу дві команди – Лівий берег після пропуску минулого сезону зіграє у групі Б Першої ліги.
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