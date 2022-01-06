Ліонель Мессі здав негативний тест на коронавірус і готовий повернутись до тренувань з парижанами, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, на початку нового року у 34-річного аргентинця діагностували COVID-19. Натомість, на самоізоляцію перейшов Лайвен Курзава. Вже 9 січня Ліон прийматиме ПСЖ в рамках 20-го туру французької першості.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Мессі повів 11 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.

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