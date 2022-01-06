Лионель Месси сдал отрицательный тест на коронавирус и готов вернуться к тренировкам с парижанами, сообщает официальный сайт клуба.

В Аргентине нашли "виновного", который заразил Месси коронавирусом – ему уже угрожают и назвали убийцей

Напомним, в начале нового года у 34-летнего аргентинца диагностировали COVID-19. На самоизоляцию перешел Лайвен Курзава. Уже 9 января Лион примет ПСЖ в рамках 20-го тура французского первенства.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Месси повел 11 матчей, в которых отличился голом и четырьмя ассистами.

Реал забув вийти з відпустки, конкуренти відпускають Ман Сіті, презентація Миколенка на Гудісоні – огляд вікенду