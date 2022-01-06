Месси одолел COVID-19 и может усилить ПСЖ перед игрой с Лионом
00:06 - Читати українською
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино узнал хорошие новости из лазарета парижан.
Лионель Месси сдал отрицательный тест на коронавирус и готов вернуться к тренировкам с парижанами, сообщает официальный сайт клуба.
В Аргентине нашли "виновного", который заразил Месси коронавирусом – ему уже угрожают и назвали убийцей
Напомним, в начале нового года у 34-летнего аргентинца диагностировали COVID-19. На самоизоляцию перешел Лайвен Курзава. Уже 9 января Лион примет ПСЖ в рамках 20-го тура французского первенства.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Месси повел 11 матчей, в которых отличился голом и четырьмя ассистами.
Реал забув вийти з відпустки, конкуренти відпускають Ман Сіті, презентація Миколенка на Гудісоні – огляд вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter